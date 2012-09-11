В Центральном районе Сочи проводится проверка по факту самоубийства в ночь на вторник 20-летнего начинающего политика, члена молодёжного парламента города "путем падения с моста" в микрорайоне "Светлана".

"По данному факту следственным отделом по Центральному району Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка", - сообщает о вторник пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как утврждает следствие, в ночь на 11 сентября молодой человек пешком пришел на мост, расположенный напротив гостиницы "Жемчужина", где перелез через перила. В это время по мосту проезжали работники скорой медицинской помощи.

"Медицинские работники попытались остановить молодого человека от совершаемого им поступка, но он решительно намеревался покончить жизнь самоубийством. В связи с этим врачи поехали в ближайший пункт полиции. Впоследствии, вновь вернувшись на место события, очевидцы обнаружили, что парня на мосту уже не было. В дальнейшем его тело без признаков жизни было обнаружено под мостом на проезжей части дороги", - говорится в сообщении.

В ходе осмотре места происшествия, а также тела погибшего следствием каких-либо признаков совершения в отношении него насильственного преступления не обнаружено. При этом с места происшествия изъят мобильный телефон погибшего.

В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

"АН" писали о гибели члена молодёжного парламента Сочи Владимира Авакяна. По непроверенным данным на смоубийство его толкнула ссора с отцом-бизнесменом.

Авакян имел репутацию многообещающего молодого политика, который прославился борьбой с игровыми клубами и казино, а также как организатор сочинского движения "стоп-хам", специализирующимся на борьбе с незаконными парковками.