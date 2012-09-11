В Аравийском море может взорваться горящее судно с украинцами. ВИДЕО
11 сентября 2012, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Уже второй день возле бухты Мумбай в Аравийском море пы ает огромный контейнеровоз Amsterdam Bridge, передают во вторник «Аргументы недели - Крым». На борту корабля находится экипаж в составе 21 моряка, среди которых 13 филиппинцев, 3 бирманца, 1 поляк и 4 украинца.
Местные спасатели утверждают, что ситуация критическая. В любой момент судно может взлететь на воздух.
«Пожар начался еще 9 сентября, когда корабль покинул порт Джавахарлал Неру и вышел из бухты Мумбай», - написал в своем блоге редактор Морского журнала Михаил Войтенко. Он написал, что пока не известно, что произошло на корабле, но когда судно вышло в море, в одной из кают произошел взрыв.
«Огонь начал распространяться по палубе. Какое-то время дым полностью обволок корабль, судну пришлось пройти несколько миль вслепую. К счастью столкновения не произошло. Все это время капитан корабля просил о помощи и подавал сигналы «SOS», - написал он.
По данным Войтенко, сразу после взрыва появилась информация, что экипаж корабля эвакуирован катерами береговой охраны, но вскоре эти данные опровергли. Экипаж полным составом находится на судне и пытается справиться с огнем.
Помогатт морякам сбить пламя три катера береговой охраны. Он также пишет, что утром 11 сентября огонь разгорелся с новой силой. Сейчас пламенем охвачены секции вблизи капитанского мостика.
Местные власти опасаются, что на корабле произойдет взрыв, а в трюмах десятки тонн горючей смеси, химические вещества. Если огонь не удастся остановить, может погибнуть не только команда, но и произойдет сильное загрязнение окружающей среды.