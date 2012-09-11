Число вьетнамцев, погибших при пожаре в Егорьевске, возросло до 14

Число жертв пожара в подмосковном Егорьевске достигло четырнадцати человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Одного человека удалось спасти, он госпитализирован



Площадь пожара, по уточненным данным, составила 70 квадратных метров. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на предприятии составила 20 квадратных метров.

По уточненным данным, пожар произошел около 16.20 на предприятии по пошиву одежды по адресу: улица Парижской коммуны, 16. Пожар вспыхнул на втором этаже. Сейчас на месте ЧП работают десять пожарных автоцистерн. Угрозы распространения огня нет. Открытый огонь ликвидирован, пожарные продолжают проливку сгоревших конструкций и разбор завалов.

Погибшие, предположительно, являются гражданами Вьетнама.

В пресс-службе ГСУСК РФ по Московской области РИА Новости сообщили, что на место выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.