В Верхней Пышме грибник решил "заработать" на найденном снаряде
11 сентября 2012, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
Местный житель Верхней Пышмы, 64-летний пенсионер, собирая грибы, нашел в лесу боевой снаряд. Дома решил его распилить болгаркой, чтобы сдать на цветмет. Заржавевший снаряд взорвался.
Грибника доставили в центральную городскую больницу №1 с непроникающим ранением передней брюшной стенки, переломом левой кисти, рваными ранами левого локтя и лба.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с местным начальником уголовного розыска капитаном полиции Александром Поповым, а так же экспертами-криминалистами. Во дворе дома были обнаружены следы взрыва и фрагменты снаряда.