Местный житель Верхней Пышмы, 64-летний пенсионер, собирая грибы, нашел в лесу боевой снаряд. Дома решил его распилить болгаркой, чтобы сдать на цветмет. Заржавевший снаряд взорвался.

Грибника доставили в центральную городскую больницу №1 с непроникающим ранением передней брюшной стенки, переломом левой кисти, рваными ранами левого локтя и лба.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с местным начальником уголовного розыска капитаном полиции Александром Поповым, а так же экспертами-криминалистами. Во дворе дома были обнаружены следы взрыва и фрагменты снаряда.