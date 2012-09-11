При пожаре в подмосковном Егорьевске погибли 9 человек

В Егорьевке на улице Парижской коммуны сегодня произошел пожар. Погибли девять человек, площадь пожара составила двадцать квадратных метров. Офисное здание, где случилась трагедия, находится на улице Парижской коммуны.

Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУМЧС. В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что возгорание произошло около 16.00 в здании хлопчатобумажного комбината.



