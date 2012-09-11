Инне Чуриковой вернули украденные на Кипре карточку и паспорт

В кипрскую гостиницу, обворовали Инну Чурикову и Глеба Панфилова подбросили похищенные вещи: пластиковую карточку и паспорт актрисы. Преступников при этом поймать не удалось.

В посольстве России на Кипре сообщили, что снять деньги с карточки ворам не удалось, так как она была вовремя заблокирована, пердаёт портал NewsAm. Полиция проводит следственные действия с персоналом гостиницы.

""АН" писали, чтокража из номера в пятизвездочном отеле на Кипре была совершена вечером 8 сентября, когда Инна Чурикова и Глеб Панфилов вышли на прогулку. Из их номера вынесли гостиничный сейф, в котором были личные вещи, часть документов и денежные средства.

В СМИ также появилась информация, что персонал гостиницы якобы заподозрил знаменитых россиян в инсценировке кражи с целью получения страховки. Сама Инна Чурикова считает такие подозрения возмутительными.