Член молодежного парламента Сочи Владимир Авакян покончил с собой

В Сочи около часа ночи вторника на Верещагинском виадуке покончил с собой начинающий политик, член молодёжного парламента города Владимир Авакян. Ему было всего 20 лет. Причины самоубийства выясняются.

По словам очевидцев, молодой человек был очень хорошо одет, с собой у него был портфель и удостоверение личности. Также у молодого мужчины постоянно звонил телефон, передаёт портал Новости Армении. Его пытались остановить прохожие и местные жители, но парень перелез через ограждение моста и шагнул вперёд...