На севере Москвы проходит эвакуация в здании онкологического центра. О причинах эвакуации пока ничего не известно. Согласно предварительным данным, в здании наблюдается задымление.



Очаг возгорания, отмечает МЧС России, находится в подвале. По данным ведомства, речь идёт о Медицинском центре лечения онкологических и хронических заболеваний. Здание центра расположено на улице Годовикова, дом 7.