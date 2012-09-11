На российско-украинской границе совершено нападение на российских пограничников

Во вторник в правоохранительных органах сообщили, что на российско-украинской границе в Белгородской области совершено нападение на российских пограничников - избиты два сотрудника пограничного управления ФСБ.

По словам сотрудника правоохранительных органов, инцидент произошел накануне, 14 неизвестных напали на сотрудников ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежским областям около села Рождественки Грайворонского района Белгородской области на государственной границе России и Украины.

По данным сотрудников УМВД России по области, нападавшие избили пограничников и похитили у них два пистолета Макарова с патронами, сигнальный пистолет и один патрон к нему, после чего скрылись на двух автомобиля УАЗ и машине "Жигули".

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, по подозрению в совершении преступления задержан неработающий мужчина.

Оружие и боеприпасы обнаружены в селе Дунайка на улице Школьной в мусорном баке. Розыск соучастников продолжается, передают интернет-СМИ.