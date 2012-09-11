У повара из Франции, готовившего на саммите АТЭС, украли коммуникатор

В УМВД по Приморскому краю во вторник сообщили, что у повара из Франции, который готовил для гостей саммита АТЭС во Владивостоке, украли дорогой коммуникатор. В связи с инцидентом полиция начала расследование уголовного дела.

Сотрудник полиции рассказал, что "коммуникатор находился в кармане фартука, который повар на несколько минут оставил без присмотра на кухне. В это время гаджет и пропал. Повар обратился за помощью в полицию. Начато расследование".

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента, на причастность к краже проверяются российские повара, которые помогали французу на кухне. Расследование продолжается, отрабатываются все возможные версии случившегося, передают российские интернет-СМИ.