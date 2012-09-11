В районе Казанского вокзала сошли с рельсов три вагона поезда Москва-Адлер

В Москве произошла авария на железной дороге. Во вторник три вагона поезда Москва-Адлер сошли с рельсов недалеко от Казанского вокзала. Инцидент произошел после того, как в состав врезался маневровый тепловоз.



Пассажиров в поезде не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. В результате жертв и пострадавших нет. Авария произошла около 07.40 мск на подъездных путях примерно в 150 метрах от Казанского вокзала.