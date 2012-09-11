В Москве разминировали автомобиль предпринимателя и обнаружили гранату Ф-1

Во вторник утром в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что в результате разминирования автомобиля предпринимателя сотрудники полиции обнаружили в ночь на вторник разряженную гранату Ф-1.

В пресс-службе рассказали, что "незадолго до полуночи на водительском сидении автомобиля Nissan, принадлежащего жителю Псковской области, которым по доверенности в Москве управляет топ-менеджер компании по переработке металла, уроженец Оренбургской области, была обнаружена граната Ф-1".

На мето инцидента, который произошел в 4-м Вешняковском проезде, прибыли сотрудники полиции, которые изъяли боеприпас и выяснили, что корпус гранаты без детонатора и взрывчатых веществ.

Ранее СМИ сообщали, что под днищем автомобиля, возможно, находится бомба.