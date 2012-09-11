В Сахалинской области сотрудник ДПС сбил двух женщин, одна скончалась

Во вторник УМВД по Сахалину и области сообщает на своем официальном сайте, что в понедельник сотрудник ДПС УГИБДД Сахалинской области сбил на своем автомобиле двух женщин, одна из которых впоследствии скончалась.

В сообщении ведомства говорится, что "10 сентября в 2.20 на 8 км дороги Южно-Сахалинск – Синегорск сотрудник ДПС, управляя автомобилем Toyota, двигаясь в южном направлении, совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые двигались в попутном направлении по проезжей части дороги на расстоянии 1-1,5 м от края обочины. В результате ДТП одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, вторая получила телесные повреждения различной степени тяжести".

В документе также сообщается, что "в результате проведённой служебной проверки, назначенной начальником УМВД России по Сахалинской области по материалу ДТП, установлено, что на момент аварии водитель был трезв, в его действиях состав правонарушения не установлен".