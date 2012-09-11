ДТП на юге Казахстана унесло жизни 6 человек

На юге Казахстана произошла автомобильная авария, в результате которой погибли шесть человек. ДТП, в котором столкнулись грузовик и легковушка, произошло в понедельник на 48 км трассы Аксай-Шонжы-Калжат.



По данным МЧС Казахстана, погибли 6 человек, еще двое были травмированы. В Алма-Атинской области произошло столкновение легковой автомашины Mitsubishi и грузового "МАНа". Жертвами аварии стали водитель Mitsubishi и его пять пассажиров, в том числе четыре женщины, передает РИА Новости. Личности погибших пока не установлены.