В Забайкалье полиция ищет пропавшего 9-летнего мальчика

Во вторник пресс-служба УМВД Забайкальского края сообщает, что полиция второй день разыскивает 9-летнего Юрия Ласкина, который в воскресенье ушел к родственнице на чабанскую стоянку из села Верхние Ключи Нерчинского района и пропал.

В сообщении краевого УМВД говорится: "О безвестном исчезновении ребенка мать сообщила в полицию в понедельник. Женщина рассказала, что в воскресенье около 5 часов вечера сына отправили к родственнице, которая живет на чабанской стоянке в трех километрах от села. Сотрудниками полиции было установлено, что в гостях у женщины ребенок побывал, однако домой не вернулся".

По данным свидетелей, мальчика видели вечером в воскресенье на трассе, ведущей в райцентр - город Нерчинск.

В связи с этим "полицейскими отработаны все чабанские стоянки, придорожные кафе, близлежащие села Заречное и Березово. Ориентированы таксисты и водители маршрутных автобусов. Поиски несовершеннолетнего продолжаются. Проводится поквартирный обход в селах, соседних с Верхними Ключами. Проверяются родственники и возможные знакомые в Нерчинске, Могоче, Чернышевске (города на востоке Забайкальского края)", - сообщает пресс-служба.

Распространены приметы мальчика: на вид 8-9 лет, рост 125 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза карие, стрижка короткая. Был одет в футболку зелено-белого цвета, трико темно-синего цвета, кроссовки белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, позвонить по телефонам в Нерчинске: 30(242) 4-10-12, 4-13-27, 4-10-08.