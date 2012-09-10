В Сочи пожарным к ночи понедельника удалось ликвидировать пожар, который бушевал на небольшом участке кровли крупнейшего на юге России торгово-развлекательного центра европейского уровня "МореМолл".

"АН" писали, что по некоторым данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Открытие "МореМолл" было намечено на 29 сентября, в честь чего был планировался грандиозный праздник с участием звезд российского шоу-бизнеса.