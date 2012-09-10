В США в ДТП погиб выходец из России - участник шоу «Танцы со звездами»

Появились подробности страшного ДТП в США, в результате которого погибли выходцы из России. В Лос-Анджелесе трое молодых людей: Павел Володкович, его подруга Екатерина Ботвиньева и Джейсон Шмельник в ночь на понедельник отмечали день рождения в ресторане Romanov.

Шмельнику - начинающему танцору-участнику американского шоу «Танцы со звездами» исполнился 21 год.

После вечеринки молодые люди поздно ночью сели в автомобиль в пьяном состоянии.

Один из друзей погибших, также отмечавший день рождения Шмельника, рассказал, что он видел, что ребята перебрали с алкоголем. По словам Александра, Паша Володкович сказал, что он в состоянии сесть за руль.

Автомобиль BMW въехал в пиццерию Studio City и разорвал газовую трубу. Произошел взрыв и пожар. Машина и часть кафе, принадлежащего Нику Цатуряну, сгорели, сообщает Газета.ру.

Сын владельца кафе Ярванд Цатурян рассказал, что все плавилось на глазах. По его словам, хорошо, что инцидент произошел ночью, в кафе не было посетителей.

По данным местной полиции, двое молодых людей проживали в Лос-Анджелесе, а девушка – в Нью-Йорке.