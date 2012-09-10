В Москве решением суда в понедельник арестован крупной аварии с участием пяти автомобилей на пересечении проспекта Вернадского с улицей Лобачевского накануне утром, в которой погибли три человека.

По делу назначен ряд автотехнических и криминалистических экспертиз, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления столичного главка МВД Росси, предали Вести.

"АН" писали, что пьяный 32-летний москвич за рулем Mitsubishi Pajero на красный сигнал светофора выскочил на перекресток и столкнулся с Mitsubishi Lancer. Находившиеся в салоне Lancer мужчина и две молодые женщины погибли на месте происшествия. Водитель Lancer с переломами бедра и ключицы был госпитализирован, напоминает ИТАР-ТАСС.

Кроме этого Mitsubishi Pajero "собрал" еще три автомашины – Mercedes C180, ВАЗ-21093 "Лада-Самара" и ВАЗ-21114 ("Лада-Приора").



По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").