АТОР разруливает ситуацию с туристами разорившегося Global Club

Ассоциация туроператоров России (АТОР) разбирается в ситуации вокруг сети турагентств Global Club. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что пока сложно оценить, сколько туристов пострадали из-за приостановки работы этого туроператора.

По словам Ломидзе, по данным организации, руководство компании вообще не в курсе ни о количестве обслуженных туристов, ни о том, кто и сколько может получить. Заявлений от пострадавших пока нет, передает РСН.

Напомним, сети турагентств Global Club приостанавила работу из-за финансовых проблем. Пресс-секретарь Ростуризма Ирина Щеголькова рассказала, что 7 сентября туристические агентства, работающие с Global Club, получили от руководства "Глобал-Трэвел Интернейшнл" письмо, в котором сообщалось о невозможности исполнить свои обязательства. Головная компания-франчайзер попросила агентства повторно оплатить туры непосредственно туроператорам, минуя центр бронирования "Глобал-Трэвел Интернейшнл".

По данным менеджеров компании по состоянию на 7 сентября, глава "Глобал-Трэвел Интернейшнл" Александр Носачев находится в командировке в ОАЭ.

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