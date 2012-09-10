Радиосигнал с пропавшего Ан-2 передал примерное местонахождение самолета. ВИДЕО

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерёв поймал сигнал, который, как он уверен, поможет найти пропавший в июне в Свердловской области АН-2 с полицейскими. Запись он сделал на днях, и сам далеко не сразу смог расслышать едва различимые, по его словам, крики о помощи.

"Он сказал: "Голодный конец милиционерам. Милиционеры умерли. Пожалуйста, не отвлекайтесь от поисков", - пересказывает услышанное Дегтерёв.

К показаниям Нижнетагильского радиолюбителя следователи отнеслись внимательно.

"В оперативные службы направлены поручения по проведению розыскных мероприятий. Аудиозапись изъята, по ней назначена фоноскопическая экспертиза", - рассказала старший помощник руководителя уральского Следственного управления на транспорте СКР Марина Бубкина, предали Вести.

Валентин Дегтерев услышал голос ночью. На частоте где, как он утверждает, обычно ничего не происходит. Радиолюбитель обработал запись несколькими специальными программами на компьютере. Среди слов, которые он расслышал, значатся и ориентиры, и то, что они отлетели 120 километров от места взлета.

Если это действительно пропавшие под Серовым, почему они вышли на связь только через три месяца и какая рация может не разрядиться за это время? Зона поиска самолета находится достаточно далеко от Нижнего Тагила.

Не исключается и то, что сигналы могут быть связаны с поисками недалеко от города, где в лесу заблудились несколько человек.

"АН" писали, что 18 июля начальник свердловского главка МВД Михаил Бородин заявил, что Ан-2, который загадочным образом пропал на Урале, будут искать, «пока не найдут людей». Их на борту 11 июня было предположительно 13 человек, в том числе и начальник ГИБДД города Серова.

По одной из версий,находившиеся на борту пропавшего АН-2 могли улететь на рыбалку или в баню. Крупномасштабные поиски, которые проводятся до сих пор, не дали абсолютно никаких результатов.