Молодая мать одним ударом отправила четырёхмесячного плаксу в кому. ВИДЕО

За жизнь четырёхмесячного мальчика из подмосковного Орехово-Зуева московские врачи бьются третьи сутки. Малыш попал в нейрохирургию после того, как его, плачущего, мама родная "утешила" ударами о спинку кроватки.

Вечером 8 сентября младенец с подозрением на перелом основания черепа был доставлен вертолетом из орехово-зуевской больницы в столичную клинику имени Сперанского, где за его жизнь борются лучшие нейрохирурги. Сейчас он в состоянии комы.

Следователи теперь выясняют все обстоятельства происшествия. Молодую мать 23-летнюю Татьяну Суслову подозревают в жестоком избиении 4-месячного сына. Малыш долго не мог успокоиться, и детский плач вывел женщину из себя. Ребенок получил тяжелую травму головы.

"Она подтвердила, что взяла ребенка на руки и два раза ударила о спинку кровати потому, что он долго плакал и не успокаивался. Она объяснила все нервным возбуждением", — рассказала следователь по особо важным делам Следственного отдела по Орехово-Зуеву подмосковного главка СКР Марина Сухова передали Вести.

В отношении Сусловой возбуждено уголовное дело по 2 части статьи 11 Уголовного кодекса Российской Федерации - причинение тяжкого вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего. Это от 3 до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Суслова, как говорят соседи, нигде не работала. Перебиваясь случайными заработками на рынке, комнату в этом бараке она вместе с матерью занимает после коррекционного интерната. Следователи выясняют степень вменяемости женщины.

Если мальчика спасти не удастся, уголовное дело может быть переквалифицировано на статью "Убийство", а Татьяне Сусловой будет изменена мера пресечения с подписки о невыезде на арест.