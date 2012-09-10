Трое выходцев из России погибли в крупном ДТП в Лос-Анджелесе

Страшное ДТП, в котором погибли трое выходцев из России, произошло в США в Лос-Анджелесе. За рулем автомобиля BMW находился пьяный водитель. Двое мужчин и женщина отмечали день рождения в русском ресторане.

После застолья они решили поехать на автомобиле. Но нетрезвый водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в здание пиццерии. После удара машина загорелась и взорвалась. Находившиеся в BMW водитель и пассажиры погибли на месте.