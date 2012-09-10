СКР: По факту взрыва на МКАД возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) в связи со взрывом, произошедшем в районе 88-го км МКАД из-за разрыва газопровода.

"АН" сообщали, что в понедельник в результате аварии на газопроводе между Осташковским и Алтуфьевским шоссе на МКАД погибли трое рабочих. В СК уточнили, что инцидент произошел на участке, прилегающем к 88 км МКАД в Мытищинском районе Московской области. По предварительным данным, бригада рабочих газовой службы проводила работы по опрессовке труб, в ходе которых произошел взрыв.