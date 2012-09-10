Врач, который провёл фиброколоноскопию так, что пациент умер, идёт под суд

В Пятигорске Ставропольского края завершено расследование уголовного дела в отношении врача-эндоскописта платной поликлиники ЗАО "Лира", обвиняемого в причинении смерти по неосторожности пожилому мужчине, и передано в прокуратуру.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), в соответствии с которой врачу грозит срок до 5 лет тюрьмы.

"Следствием установлено, что в июне 2011 года в платную поликлинику обратился 70-летний мужчина, которому была проведена процедура «фиброколоноскопия». В результате допущенных врачом тактических и технических ошибок при проведении процедуры мужчине были причинены повреждения внутренних органов отчего развился гнойно-фибринозный перитонит, что привело в дальнейшем к смерти потерпевшего", - сообщила в понедельник пресс-служба ставропольского краевого СУ СКРа.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.