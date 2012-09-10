Четырёхлетний малыш разбился насмерть, выпав из окна 6-го этажа в Чите

Забайкальские следователи ведут проверку проверяют обстоятельства гибели четырёхлетнего ребёнка. В квартире поселка КСК в Чите мальчик забрался на гладильную доску, стоявшую около окна.

На доске мальчик не удержал равновесие и выпал в открытое окно с высоты шестого этажа и разбился насмерть. По информации СУ СК по Забайкальскому краю, отец ребенка в этот момент находился в другой комнате квартиры, передаёт РосБалт.