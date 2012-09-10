В Подмосковье три человека погибли при взрыве неизвестного происхождения

Взрыв произошел в Подмосковье во второй половине понедельнике, сигнал о происшествии поступил в оперативную дежурную смену МЧС по Московской области в 17.00, ЧП произошло на 89 км МКАД между Осташковским и Алтуфьевским шоссе, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Установлено, что на месте происшествия работали ремонтные службы ГУП «Мосгаз», в результате происшествия три человека погибло.

К месту направлены оперативные группы Мытищинского гарнизона и Главного управления МЧС России по Московской области, а также пожарный расчет и спасательный отряд.