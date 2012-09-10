Обвиняемый в убийстве найден с перерезанным горлом в ставропольском изоляторе
10 сентября 2012, 19:08 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]
В Невиномысске на Ставрополье арестант найден мёртвым в камере изолятора временного содержания. У "сидельца", арестованного по подозрению в убийстве приятеля, оказалось перерезано горло в ночь на воскресенье.
"По предварительным данным, находясь в камере ИВС мужчина оплавил с помощью зажигался зубную щетку, после чего с целью самоубийства повредил ею себе сонную артерию", - говорится в сообщении пресс-службы ставропольского СУ СКР на ведомственном сайте.
ЧП произошло 8 сентября в камере изолятора временного содержания отдела МВД России по Кочубеевскому району. Мужчина обвинялся в убийстве своего знакомого. Накануне гибели он был этапирован из СИЗО в ИВС для участия в судебном заседании по рассмотрению ходатайства следователя о продлении ему срока содержания под стражей.
По предварительной версии, в камере ИВС он оплавил с помощью зажигалки зубную щетку и повредил ею себе сонную артерию.