В Астрахани из-за неисправности «Суперджета» отменен рейс в Москву

В Астрахани в понедельник был отменён рейс в Москву из-за неисправности самолета «Суперджет» (Superjet). Рейс Астрахань-Москва выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Перевозчик отменил рейс в целях безопасности пассажиров. Сейчас «Суперджет» направлен на диагностику. Экипаж сообщил, что при закрытых дверях срабатывала сигнализация открытия двери. На полную проверку авиалайнер Superjet необходимо около пяти часов, передает РСН.

Отложенный рейс будет совмещён с вечерним, который отправляется в 19 часов, для чего к этому времени будет подготовлен борт большей вместимости.