В Ростовской области в результате ДТП за минувшие выходные в ДТП пострадали двое детей. Первое ДТП произошло в минувшую субботу в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Правила дорожного движения нарушил 13-летний подросток.

Школьник переходил улицу Текучёва в неположенном месте, в результате чего его сбил водитель вазовской «семёрки». Мальчик чудом выжил. В больницу его доставили с многочисленными переломами и ушибами.

Более серьёзная авария случилась в воскресенье, в Первомайском районе донской столицы. Там, 26-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в «шестёрку». В итоге, пассажир - новорожденная девочка - получила закрытую черепно-мозговую травму и гематому. В настоящее время она проходит лечение в одной их ростовских больниц.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области подчеркнула, что из-за несоблюдения водителями элементарных правил дорожного движения, продолжают страдать как они сами, так и пассажиры, среди которых дети.