Член Федерации спортивного преферанса Олег Фридман покончил с собой

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что в пятницу в столице покончил жизнь самоубийством член Федерации спортивного преферанса Олег Фридман, по предварительным данным, он покончил с собой из-за долгов.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что "тело 57-летнего мужчины было обнаружено днем в пятницу в квартире на Большой Тульской улице в Москве, он выстрелил себе в голову из ружья, лицензия на которое принадлежала ему. Труп находился в квартире более суток", - цитирует источник РИА Новости.

По словам источника, по версии приближенных к Фридману лиц, на самоубийство его подтолкнули накопившиеся долги и семейные проблемы. Он также добавил, что Фридман находится в мировом рейтинге преферансистов.

В настоящее время сотрудники Симоновского отдела СКР проводят проверку по факту смерти Олега Фридмана.