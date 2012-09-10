В Астраханской области затонул паром с автомобилями и пассажирами

В понедельник в ГУМЧС по Астраханской области сообщили, что сегодня утром затонул частный безмоторный паром, перевозивший автомобили и пассажиров через реку Ахтуба в Астраханской области. Паром был в четырех метрах от берега.

В пресс-службе регионального ГУМЧС рассказали, что из-за небольшой глубины реки люди, находившиеся на борту люди, не пострадали. Причина затопления парома пока не установлена, однако уже известно, что судно было перегружено.

В сообщении пресс-службы говорится: "В 09.10 от диспетчера Ахтубинского района поступила информация, полученная от очевидца, о происшествии на реке Ахтуба. У берега подтоплен частный паром на ручной тяге (баркаса нет), на пароме находилось четыре легковых автомобиля, паром предназначен для перевозки трех автомобилей. Паром находится на расстоянии 4 метров от берега, на глубине метр".

По данным ведомства, ширина водоема достигает 50 метров, река в месте ЧП не судоходная. В настоящее время ведется эвакуация с парома загруженного на него автотранспорта и людей. Погибших и пострадавших нет.