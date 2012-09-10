В Свердловской школе убит охранник, возбуждено уголовное дело

10 сентября около 7 утра в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в здании школы № 81 по улице Избирателей в Екатеринбурге убит охранник, и похищено имущество из нескольких классов, возбуждено уголовное дело.

На месте убийства охранника в настоящее время работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, сообщается на сайте Следственного Комитета России.