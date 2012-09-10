Для грабежа злоумышленники намеренно спровоцировали ДТП

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что в столице шестеро неизвестных намеренно спровоцировали ДТП с целью ограбления. В результате разбоя, пострадали водитель и два пассажира, которые лишились денег в 1,6 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел накануне у дома 90 по ул. Перерва. Злоумышленники, передвигавшиеся на автомобилях Daewoo и Toyota, спровоцировали ДТП с машиной Fiat. После этого, угрожая ножом, они пересадили водителя Fiat в Daewoo и на трех машинах приехали в Ставропольский проезд, где отобрали сумку с принадлежащими бизнесмену 1,6 миллиона рублей, а также четырьмя мобильными телефонами общей стоимостью 17 тысяч рублей. После чего грабители скрылись.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Полиция разыскивает участников разбоя.