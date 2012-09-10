Дело возбуждено по факту убийства семьи из пяти человек в Хакасии

Уголовное дело возбуждено по факту расстрела членов одной семьи по статье 105 УК РФ - убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся заведомо для виновного в беспомощном состоянии, сообщает СК России.

Следствие считает, что 43-летний мужчина, находясь дома в селе Подсинее, из гладкоствольного ружья 12 калибра убил свою 38-летнюю супругу, двоих детей 4-х и 9-ти лет, 67-летнего тестя и ранил 66-летнюю тещу, которая спустя несколько часов скончалась в больнице.

Через забор убийца перекинул соседу деньги: 5 тысяч долларов США и 40 тысяч рублей. Вместе с деньгами была предсмертная записка с просьбой всех похоронить. Затем мужчина зашел в комнату к детям и застрелился.