В Москве минувшей ночью неизвестный обстрелял троллейбус

В центре Москвы на улице Солянка минувшей ночью хулиганы обстреляли троллейбус, пассажиров в этот момент в салоне не было, с заявлением об обстреле троллейбуса обратился водитель транспортного средства.

Согласно показаниям водителя, инцидент имел место около часа ночи, в результате выстрела в правом переднем окне троллейбуса появилась трещина, ведется доследственная проверка.