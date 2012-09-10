В Дагестане обезврежена мощная бомба

В понедельник в МВД по Дагестану сообщили, что саперы УФСБ республики накануне разминировали у строящегося дома в пригороде Махачкалы бомбу мощностью 5-7 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В сообщении дагестанского МВД говорится: "В поселке Ленинкент у входных дверей строящегося дома в воскресенье было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью 5-7 килограммов в тротиловом эквиваленте".

"Взрывотехниками УФСБ при помощи гидродинамического разрушителя самодельное взрывное устройство уничтожено на месте", - отмечается в документе.