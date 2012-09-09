В шахте «Коксовая-2» в Прокопьевске из-за вспышки метана пострадали горняки

В Кузбассе вспышка газо-воздушной смеси произошла в воскресенье вечером на шахте «Коксовая-2» в Прокопьевске. На аварийном участке находились пять горняков. Они выведены на поверхность. Пострадали три человека. Они госпитализированы в Центральную городскую больницу.

По последним данным, один из горняков, получивших ожоги при вспышке газа, находится в тяжелом состоянии. Пятьдесят восемь человек выведены на поверхность. Двадцать восемь человек остались, чтобы поддерживать работу шахты.В главном управлении МЧС по Кемеровской области уточнили, что инцидент произошел на участке №15 (горизонт 35, квершлаг 35). На месте работают десять отделений горноспасателей.

С 28 июля по 10 августа Ростехнадзор проводил массовую проверку шахт в Кемеровской области. Были проведены 313 обследований и выявлены 2124 нарушения требований промышленной безопасности. При этом нарушений противопожарной защиты было выявлено 224.