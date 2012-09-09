В Ижевске пропала 14-летняя девочка, ищут вторые сутки

Полиция Ижевска вторые сутки ищет 14-летнюю девочку, которая ушла в школу в пятницу, 7 сентября, и домой до сих пор не вернулась. По данным полиции, до настоящего времени местонахождение девочки неизвестно.

"Девочке на вид 14 лет. Рост около 160-165 сантиметров. Была одета в короткую куртку синего цвета, черные джинсы", - говорится в сообщении. На поиски школьницы ориентирован весь состав МВД по Удмуртии. Одна из знакомых школьницы надеется, что с ней все в порядке. По ее словам, это очень хорошая девочка, и она ничего плохого с собой не сделала.

Местные СМИ писали об этой школьнице, что 28 августа она ворвалась в одно из банковских отделений Ленинского района в маске, черных перчатках и с ножом в руке с криками: "Дайте мне 200 тысяч рублей!".

Следователю свой поступок восьмиклассница объяснила очень коротко: хотела уйти из дома – родители просто достали со своей опекой и вечным желанием, чтобы она везде и во всем была лучшей, пишет izhlife.ru. На украденные деньги юная разбойница хотела уехать куда-нибудь и покончить с собой.