В Подмосковье два человека разбились насмерть при падении дельтаплана

В Подмосковье двое молодых людей насмерть разбились при падении дельтаплана. Инцидент произошел в субботу в районе деревни Семеновское Серпуховского района. Сообщение о происшествии поступило дежурному МЧС в 22.50.

По данным спасателей, погибли пилот и пассажир. На земле жертв и разрушений нет.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что «дельтаплан вылетел с аэродрома «Большое Грызлово». На борту находились мужчина и женщина. Он добавил, что личности погибших устанавливаются. На вид им 25-30 лет.