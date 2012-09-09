Александр Муромский попал в ДТП в Петербурге

Лидер команды "Русские богатыри" Александр Муромский в Петербурге попал в ДТП. Пятикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса от госпитализации отказался. Муромский, прибывший в Санкт-Петербург в пятницу для участия в силовом шоу "Русские богатыри" не смог принять участие в мероприятии.

В тот день около 15.30 мск на проспекте Энгельса такси, в котором ехал капитан экстремальной силовой команды, столкнулось с другой машиной.

На встречную полосу вылетела машина, и водитель такси с Муромским уклонился от столкновения, скатившись в кювет, где автомобиль перевернулся на крышу, сообщает РИА Новости.

Водитель пострадал — перелом руки. Муромский также попал в больницу Мечникова с подозрением на сотрясение мозга. Но в итоге диагноз не подтвердился. Он от госпитализации отказался. Выступление "богатырей" было запланировано на 16.00 мск. Но после аварии Муромский долго не мог выйти на связь, так как его мобильный телефон вылетел в окно. До него никто не мог дозвониться.