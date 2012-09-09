СКР: Возбуждено дело по факту гибели людей при падении Ми-35 в Дагестане

Уголовное дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним" возбуждено в связи с крушением военного вертолета Ми-35, которое произошло в субботу в Дагестане, сообщает в воскресенье Следственный комитет РФ.

"АН" писали в субботу об исчезновении транспортно-боевого вертолёта в небе Дагестана

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения вертолета Ми-35 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Боевой вертолет Ми-35 Минобороны РФ потерпел крушение в Ботлихском районе Дагестана в субботу. На месте крушения были обнаружены четыре тела.

"В результате розыскных мероприятий обнаружен разрушенный вертолет и тела трех членов экипажа и штурмана войсковой части 12628", - отмечается в сообщении СКР.

Следствие предварительно установило, что 8 сентября два вертолета "Ми-35" войсковой части 62632-Д с бортовыми номерами 51 и 54 летали с аэродрома "Моздок" из Северной Осетии на площадку "Ботлих" в Дагестане. Около 13 часов пропала связь с ведомым вертолетом, командиру ведущего вертолета так и не удалось его обнаружить. Позже около 15 часов 8 сентября местные жители сообщили, что вертолет упал в горах в 20 километрах севернее населенного пункта.

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