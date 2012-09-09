Очевидцы сообщают о серьезном пожаре в Петербурге

О серьезном пожаре в районе Вантового моста, соединяющего проспект Обуховской обороны и Октябрьскую набережную, сообщают очевидцы на «Горячую линию БМГ».



По словам звонившего, огромный столб черного дыма поднялся на стороне Октябрьской набережной.

По предварительной информации, под мостом на съезде на Новосаратовскую улицу, горит фура с топливом.

На месте происшествия работает много сотрудников ДПС и МЧС.

Свидетели говорят, что «горит нефть».