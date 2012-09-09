На Ижорских заводах трое рабочих попали в ядовитую западню

Как сообщили в ГУ МЧС, накануне около 11 часов пожарно-спасательные подразделения были вызваны на территорию Ижорских заводов.



Трое мужчин были извлечены из емкости, в которой производились работы. Двое из них уже были мертвы, третий передан врачам «скорой помощи».



По данным следственных органов, во время проведения работ по демонтажу лестницы в цистерне рабочие отправились парами технологического азота, в результате чего двое скончались на месте происшествия. По предварительным данным пострадавшие грубо нарушили правила охраны труда.