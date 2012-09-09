В Смоленской области семья ушла за грибами и не вернулась

Возле поселка Рыльково в Смоленской области спасатели и добровольцы ищут пропавшую семью Мельниковых. Сергей, Елена и их 9-летняя дочь Виктория в субботу утром ушли за грибами и до сих пор не вернулись.

Семью ищут волонтеры. Поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщает, что спутники семьи Мельниковых слышали их голоса в последний раз около 11 часов утра. Известно, что у них нет с собой ни компаса, ни ножа, ни спичек, ни воды. Кроме того, супруги и их девочка легко одеты.



