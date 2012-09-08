Силовики уточняют количество погибших при крушении Ми-35 в Дагестане
8 сентября 2012, 21:24 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
Силовики в субботу вечером уточняют количество погибших людей при крушении военного вертолета Ми-35 в Ботлихском районе Дагестана. Источник в силовых структурах республики сообщил, что уже тела четырех человек обнаружены на месте падения Ми-35.
Фамилии трех членов экипажа, находившихся в вертолете, известны. Но не исключена вероятность того, что на борту были еще один-два человека. Пока точно назвать количество погибших сложно, следователи лишь недавно добрались до места крушения, сообщает РИА Новости.
Боевой вертолет Ми-35 Минобороны РФ потерпел крушение в Ботлихском районе Дагестана в субботу. Ранее министерство сообщало, что на борту были три члена экипажа.
По словам источника, четвертый человек на борту вертолета не имел отношения к экипажу, детали того, как он попал на борт, сейчас выясняются.
Вертолет Ми-35, сопровождавший военную колонну в Дагестане, столкнулся с горой во время перелета через перевал. Министерство обороны РФ объявило, что полеты Ми-35 приостановлены до окончательного установления причин ЧП. По предварительным данным, вертолет с земли не обстреливали.