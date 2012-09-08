СКР: Александр Белявский мог покончить с собой

Cледственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве предварительно установлено, что 80-летний актер Александр Белявский совершил суицид.

По предварительной версии следствия, артист спрыгнув из окна, расположенного на лестничной площадке между 5 и 6 этажом подъезда своего дома в центре Москвы. От полученных телесных повреждений актер скончался на месте. В ходе первоначального осмотра, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. У окна лестничного пролета найдена трость Белявского, признаков борьбы не обнаружено. Его квартира находится на третьем этаже.

Напомним, в субботу, 8 сентября, примерно в 13 часов в следственные органы поступило сообщение об обнаружении под окнами дома, расположенного на Большом Тишинском переулке города Москвы, тела народного артиста России Александра Белявского. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Люди в субботу несут цветы к дому, где жил народный артист.

Александр Белявский родился в 1932 году в Москве. В мае 2012 года ему исполнилось 80 лет. Он сыграл более чем в 100 фильмах, озвучил еще несколько сотен.