Три человека погибли при крушении вертолета Ми-35 в Дагестане

При крушении вертолета Ми-35 в Дагестане в субботу погибли три члена экипажа воздушного судна.

Представитель Минобороны РФ полковник Игорь Конашенков сообщил подробности авиапроисшествия.

По его данным, вертолет Ми-35, на борту которого находились три члена экипажа, потерпел в субботу крушение при столкновении с горой. Крушение произошло во время перелета через перевал в условиях плохой видимости.

Вертолет вылетел в 14.30 мск из Моздока для совершения планового полета. Через 30 минут он пропал с экранов радаров. В 15.00 мск недалеко от селения Ботлих местные жители увидели, как вертолет врезался в гору. К месту катастрофы отправлена поисково-спасательная группа.

Решением министра обороны создана специальная комиссия, которая направилась на место катастрофы для выяснения причин случившегося.

Полеты Ми-35 на период расследования запрещены.