В Славянске-на-Кубани больничная крыша обрушилась на людей

В Славянске-на-Кубани три человека, оказавшиеся под завалами обрушившейся крыши районной больниц, подают признаки жизни. Представитель Южного регионального центра МЧС РФ сообщил, что на месте работают 63 спасателя МЧС, 20 из них - техники.

В Славянске-на-Кубани обрушилась крыша пищеблока центральной районной больницы. Кто может находиться в числе пострадавших - пациенты или персонал больницы, пока не установлено. Остальные люди покинули здание больницы самостоятельно.