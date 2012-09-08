В Москве на Намёткина сгорел дотла автомобиль на бесплатной парковке

На юго-западе Москвы сгорел автомобиль на бесплатной парковке, расположенной вдоль улицы Намёткина. Огонь перекинулся на стоявшее рядом минивен, лишь вовремя прибывшие пожарные смогли спасти его.

В результате соседний минивен сильно обгорел и "подкоптился", как минимум, с двух сторон. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.



Тушили автомобили с помощью шланга с водой. На месте происшествия работали два наряда пожарных, а также полицейские. Справиться с огнем удалось за несколько минут, передали Вести. Согласно информации очевидца случившегося, ранее машина была разбита в произошедшем поблизости ДТП и брошена владельцами на парковке.