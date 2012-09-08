ДТП с участием маршрутки на Кавминводах: пострадали семеро

В регионе Кавказских минеральных вод в субботу днём в результате столкновения трёх автомобилей, числе которых - маршрутная ГАЗель, в Ставропольском крае получили травмы семь человек.

"ДТП произошло в 13:14 по московскому времени в Предгорном районе на 11 километре автодороги Пятигорск -Георгиевск. В столкновении участвовали автомобиль Chevrolet, маршрутная "ГАЗель", ехавшая из Пятигорска в Георгиевск, еще одна легковая машина, марка которой в настоящее время устанавливается", сообщили в МЧС, передали Вести. По его словам, в ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки и три человека из Chevrolet. В маршрутке всего было 13 человек.

На месте происшествия работают три экипажа "скорой помощи", сотрудники госавтоинспекции, пожарные и служба спасения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.